Le scuole paritarie cattoliche in sciopero: "Senza aiuti si chiude”

Le sigle del settore annunciano stop alle lezioni a distanza il 19 e 20 maggio. "Non riusciamo più a pagare gli stipendi, il fondo stanziato dal governo non basta”. La protesta nasce per manifestare il disagio che questi istituti “fanno davanti alla fatica di tante famiglie a pagare le rette”. La Cei attacca: “Basta disparità trattamento per paritarie, a rischio loro stessa sopravvivenza”

Uno sciopero di due giorni della didattica a distanza. È quello che hanno proclamato per il 19 e 20 maggio le sigle sindacali per le scuole private paritarie, soprattutto cattoliche. Come hanno fatto sapere le presidenze Nazionali dell’ Usmi (Unione superiori maggiori d'Italia) e della Cism (Conferenza italiana superiori maggiori) , la protesta nasce per manifestare “il disagio e la difficoltà che scuole pubbliche paritarie cattoliche fanno dinanzi alla fatica di tante famiglie a pagare le rette, all’indebitamento di tanti Istituti che non ce la fanno più a pagare gli stipendi dei docenti e del personale amministrativo”. Secondo l'associazione di Confindustria degli istituti non statali, nel mese di marzo il 30% dei genitori con figli alle scuole paritarie non ha saldato il conto, dal primo aprile i questa percentuale ha superato il 50%. La Cei ha chiesto lo stop della “disparità trattamento per le paritarie, a rischio la loro stessa sopravvivenza”.

La protesta

Previsti quindi due giorni senza lezioni a distanza. Docenti e famiglie degli studenti esporranno striscioni con la scritta "#Noi siamo invisibili per questo governo", e sono in programma flash mob in diretta social. Usmi e Cism, che hanno indetto lo sciopero, in un comunicato hanno manifestano "tutto il disagio e la difficoltà che scuole paritarie cattoliche hanno dinanzi alla fatica di tante famiglie a pagare le rette, all'indebitamento di tanti Istituti che non ce la fanno più a pagare gli stipendi dei docenti e del personale amministrativo. Ora tocca alla politica ma noi vogliamo e possiamo sostenerla. Come? Attraverso un gesto simbolico che faccia rumore e coinvolga tanti altri cittadini, oltre ogni schieramento”.

“Facciamo rumore”

Alla protesta aderiscono tutte le sigle del comparto associativo cattolico e di ispirazione cristiana (Agidae -Fidae-Fism-Cdo opere educative, Confap-Cnos Scuola), le associazioni dei genitori (Agesc-Faes-Age-Forum Famiglie) e le realtà laiche del settore (Aninsei-Filins). "Se due giorni di sciopero responsabile possono creare disagio questo rappresenta solo un accenno al disastro di un servizio che potrebbe riprendere solo parzialmente a settembre”, scrivono Usmi e Cism. "Ciascuna delle nostre scuole, con il coinvolgimento delle famiglie, dei docenti, degli studenti organizzerà gli eventi che desidera in diretta social per fare quel rumore costruttivo e responsabile che solo la scuola sa fare". Un "rumore" , pensato per "obbligare i nostri parlamentari, che saranno impegnati nella discussione degli emendamenti, a non lasciare indietro nessuno”.