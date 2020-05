Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata alle 12.58 in provincia di Vibo Valentia, in Calabria. Il sisma, che è stato nettamente avvertito dalla popolazione, si è verificato a una profondità di 11 km con epicentro nel comune di Filadelfia. Non si segnalano danni. Qui i dai dell'Ingv.