Coronavirus, il bollettino della protezione civile del 15 maggio

I decessi totali registrati ad oggi sono 31.610. I guariti sono 4.917 nelle ultime 24 ore per un totale di 120.205. I tamponi eseguiti sono in totale 2.875.680

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 223.885. Le vittime, in totale, sono 31.610, con un incremento di 242 decessi rispetto a ieri. Le persone attualmente positive sono 72.070 ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - GRAFICHE ).

In terapia intensiva 808 pazienti, continua il calo

Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 4.917, per un totale di 120.205. Continuano inoltre a diminuire i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 808, 47 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 10.792 (-661). Sono invece 60.470 le persone in isolamento domiciliare (-3.662). Per quanto riguarda i tamponi eseguiti, sono 2.875.680 in totale (+68.176). Sono invece 1.859.110 le persone sottoposte al test, al netto di quanti tamponi abbiano fatto. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile sulla diffusione del contagio.