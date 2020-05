Meteo, le previsioni di venerdì 15 maggio

Le previsioni al Nord

Piogge e rovesci in arrivo in serata tra Piemonte, alta Lombardia e Liguria. Il maltempo è atteso su gran parte del Nord Ovest con temporali anche localmente intensi. Le temperature, invece, restano stazionarie con massime tra i 20 e i 26°C. Pioggia e temporali a Milano con graduali miglioramenti nel pomeriggio. Deboli rovesci al mattino a Torino dove il tempo migliora nel pomeriggio per poi riportare temporali in serata.

Le previsioni al Centro

Nuvolosità sulle regioni centrali lungo il versante tirrenico, in particolare nubi irregolari si formano al mattino sulla Toscana, con successive schiarite dal pomeriggio. Il sole splende nelle altre aree e sulla costa adriatica. In particolare a Ovest le temperature sono in calo con massime tra i 24°C e i 28°C. Meteo variabile a Roma con sole alternato a nuvolosità con maggiori addensamenti a partire dal pomeriggio. Deboli piogge al mattino a Firenze, il tempo migliora nel corso della giornata.

Le previsioni al Sud

Il silt, una sabbia molto fine che rende anche il cielo giallognolo con venti molto forti, anche di burrasca, è in arrivo verso la Sicilia e gran parte del Sud e porta il caldo algerino con temperature all'ombra da record oltre i 34°C. Nel corso del weekend si potrebbero raggiungere anche i 40°C all'ombra tra le zone interne della Sicilia, della Calabria e della Puglia. Cielo sereno e sole splendente, venerdì 15 maggio, su tutto il Meridione con qualche velatura solo in Sicilia. Cielo sereno e massima fino ai 27°C a Napoli, tempo parzialmente nuvoloso a Palermo.