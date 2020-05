Coronavirus Veneto, solo 19 positivi da ieri

Nella Regione i decessi, rispetto alla mattina del 10 maggio, sono stati nove in più (in totale, 1.666 da inizio epidemia), segnala l’ultimo bollettino. Il presidente Zaia, in attesa del tavolo governo-regioni: “Chiederemo l'apertura dei servizi alla persona, dei negozi, bar, ristoranti, centri sportivi e palestre"

Rallentano ancora i casi di contagio da Coronavirus in Veneto: nelle ultime 24 ore si sono registrati 19 nuovi contagiati (per un totale di 18.741). I decessi, rispetto alla mattina del 10 maggio, sono invece nove in più (per un dato cumulativo di 1.666 da inizio epidemia), come segnala l’ultimo bollettino regionale (AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA).