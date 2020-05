Coronavirus, il bollettino della protezione civile del 10 maggio

Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 2.155, per un totale di 105.186. Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 1.027, sette in meno rispetto a ieri. Il dato è in calo per il trentaseiesimo giorno consecutivo. Dei pazienti attualmente positivi, 13.618 sono poi ricoverati con sintomi (-216 rispetto al 9 maggio) e 68.679 sono in isolamento domiciliare (-1.295). I tamponi eseguiti sono un totale di 2.565.912, 51.678 in più rispetto al giorno precedente. Il numero complessivo di tamponi giornalieri include anche i tamponi fatti "in uscita", ovvero le persone che dopo la malattia o l'isolamento domiciliare vengono sottoposti a uno o più tamponi prima di poter essere definiti "guariti". Sono invece 1.676.460 le persone sottoposte al test, al netto di quanti tamponi abbiano fatto. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile sulla diffusione del contagio.

I dati regione per regione

Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, le persone attualmente positive sono:

30.190 in Lombardia

13.650 in Piemonte

7.191 in Emilia-Romagna

5.591 in Veneto

4.147 in Toscana

2.900 in Liguria

4.286 nel Lazio

3.251 nelle Marche

1.915 in Campania

786 nella Provincia autonoma di Trento

2.669 in Puglia

2.069 in Sicilia

851 in Friuli Venezia Giulia

1.671 in Abruzzo

459 nella Provincia autonoma di Bolzano

113 in Umbria

515 in Sardegna

113 in Valle d'Aosta

596 in Calabria

143 in Basilicata

218 in Molise.

Quanto alle vittime, se ne registrano:

14.986 in Lombardia

3.367 in Piemonte

3.845 in Emilia Romagna

1.657 in Veneto

942 in Toscana

1.281 in Liguria

557 nel Lazio

960 nelle Marche

391 in Campania

441 nella Provincia autonoma di Trento

448 in Puglia

256 in Sicilia

310 nel Friuli Venezia Giulia

359 in Abruzzo

290 nella Provincia autonoma di Bolzano

71 in Umbria

120 in Sardegna

139 in Valle d'Aosta

91 in Calabria

27 in Basilicata

22 in Molise.