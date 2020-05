Meteo, le previsioni di sabato 9 e domenica 10 maggio. VIDEO

Fino a domenica l’alta pressione si estenderà sull’Italia con tempo soleggiato e sempre più caldo (punte di 28 gradi in Pianura Padana). Da lunedì l’anticiclone andrà in frantumi con l’arrivo di forti temporali e un po' di fresco

L'anticiclone africano proteggerà almeno fino a domenica pomeriggio tutto il nostro Paese. Poi sarà costretto a ritirarsi verso Sud a causa del duro di una perturbazione temporalesca in arrivo dalla Francia.

Che tempo farà sabato e domenica

Il weekend sarà in prevalenza soleggiato e caldo. Da segnalare soltanto il passaggio di nubi anche compatte tra la serata di sabato e le prime ore di domenica su molte regioni, anche con piovaschi notturni su Liguria, Emilia occidentale e regioni centrali. Da domenica pomeriggio l'anticiclone si indebolirà e lascerà spazio ad una perturbazione fortemente temporalesca. Le prime aree interessate dal maltempo saranno il Nord Ovest e la Sardegna.

Le temperature del weekend

In questi due giorni le temperature massime potranno salire fino a 28 gradi sulla Pianura Padana (ad esempio Bologna, Verona, Mantova) in Toscana,, in Puglia e fino a 30 gradi in Sicilia e in Sardegna. La prossima settimana il tempo muterà profondamente al Centro Nord. Sin dalle prime ore di lunedì la perturbazione interesserà il Nord e la Toscana con temporali violenti accompagnati da grandine e colpi di vento. Anche le temperature subiranno un calo con 18 – 19 gradi di massima a Milano e Torino. Ancora mite al Centro e soprattutto al Sud.