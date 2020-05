Sardegna, femminicidio a Serramanna

Vittima una donna, uccisa in casa a coltellate dal marito nel Sud della Regione

Il pomeriggio di martedì 5 maggio una donna è stata uccisa in casa sua a Serramanna, piccolo comune nel Cagliaritano. Ad aggredirla a coltellate sarebbe stato il marito. I carabinieri della Compagnia di Sanluri indagano sulla vicenda.

Non è chiaro se tra i coniugi sia scoppiata una lite. L'uomo, 57 anni, è stato ritrovato gravemente ferito nell'abitazione. Si ipotizza che dopo aver ucciso la moglie abbia tentato il suicidio oppure sia stato ferito durante la colluttazione. Ora si trova piantonato a Cagliari, in ospedale, dov'è stato ricoverato per un'emorragia interna.