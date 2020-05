Coronavirus in Italia e nel mondo, ultime notizie di oggi

Carnival Cruise annuncia ripresa crociere

La Carnival Cruise Line ha annunciato l'intenzione di riprendere le operazioni a inizio agosto nonostante le decine di decessi per coronavirus che si sono registrate negli ultimi mesi sulle navi da crociere. Una volta scaduto l'ordine di non salpare decretato dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) americani, dal 1 agosto saranno operative 8 navi, che salperanno da Galveston, in Texas, e da Miami e da Port Carneval in Florida, ha fatto sapere la società.