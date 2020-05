Capire come cambieranno nel profondo la nostra vita e la nostra società dopo la crisi del Coronavirus. Con questo obiettivo, martedì 5 maggio alle 20:20, torna "Idee per il dopo", l’approfondimento di Sky TG24 realizzato dal direttore Giuseppe De Bellis. Impostata come una tavola rotonda virtuale, la seconda puntata vedrà ospiti lo scrittore e regista Andrew Keen, la docente dell’Harvard Business School, Francesca Gino, il filosofo e scrittore Douglas Murray, la rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna, Sabina Nuti e il vicepresidente del Course Hero Growth, Tomas Pueyo.

La "nuova normalità"

L’obiettivo di "Idee per il dopo" è riflettere su che cosa accadrà al mondo insieme a coloro che da sempre hanno immaginato il futuro: pensatori, filosofi, scienziati, sociologi, antropologi, architetti, economisti e imprenditori. Gli ospiti, come nella prima puntata, saranno collegati insieme, in uno studio dalla scenografia immersiva, per aiutarci a comprendere come sarà la "nuova normalità".

Ripensare la società

Il programma, oltre che in diretta su Sky TG24, sarà disponibile anche sul sito SkyTg24.it e On Demand. I temi trattati in questa puntata saranno diversi e si fonderanno su alcune parole, come: futuro, società, leadership, lavoro e mobilità, che rappresentano il punto di partenza per ragionare su come potremo vivere, e convivere, con il coronavirus. Scopo della tavola rotonda è infatti discutere di idee per ripensare la società, per capire come tutto questo impatterà su economia, potere e politica, e su quali effetti avrà su di noi, come collettività e come individui.