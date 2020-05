Meteo, le previsioni del 29 aprile. VIDEO

Prosegue anche mercoledì 29 aprile, il transito dell’intensa perturbazione atlantica che porta instabilità un po’ su tutta la penisola soprattutto al Nord e sul versante tirrenico. Perturbazione che dopo una breve pausa, nella giornata di giovedì aprirà una nuova intensa fase temporalesca, che interesserà principalmente le regioni settentrionali e l'alta Toscana. Il tempo, comunque, migliorerà già nel corso del fine settimana (LE PREVISIONI).

Il tempo al Nord

Al Nord il tempo sarà a tratti instabile su Alpi, Prealpi e Nordest con piogge e locali temporali, mentre sono segnalate ampie schiarite su Piemonte e Val d'Aosta. Temperature stabili con massime comprese tra 18 e 23 gradi. A Milano giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo la presenza di nubi sparse al mattino. Peggiora in serata con precipitazioni previste nel corso della notte. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13°C. A Torino giornata senza precipitazioni con temperature comprese tra 9 e 21°C.

Il tempo al Centro

Al Centro generali condizioni di variabilità, probabili annuvolamenti e successive schiarite. Addensamenti che saranno più compatti su Marche e Appennino, con qualche piovasco associato. A Roma nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, precipitazioni previste nella notte. Temperature comprese tra 13 e 23°C. A Firenze cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Nubi sparse in serata con possibili nuove precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 11°C.

Il tempo al Sud

Al Sud nubi sparse e qualche residuo rovescio su basso Tirreno e Sicilia orientale, maggiori schiarite altrove. Temperature stazionarie. A Napoli tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, ma non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 14°C. A Palermo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte potrebbe arrivare qualche precipitazione. Temperature comprese tra 16 e 21°C.