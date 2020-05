I decessi sono in totale 26.977. Sono 53 le persone in meno in terapia intensiva. I guariti in più sono 1.696, il totale è 66.624. I tamponi eseguiti sono 32.003 in più, in totale 1.789.662. Le persone testate, al netto di quanti tamponi abbiano fatto, sono 1.237.317

In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 199.414 ( AGGIORNAMENTI DATE E CALENDARIO ). Di questi, 105.813 sono i contagiati attuali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.696, per un totale di 66.624. Il totale delle vittime è di 26.977, 333 in più. Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 1.956, 53 in meno rispetto a ieri. Il dato è in calo per il ventitreesimo giorno consecutivo. Dei pazienti attualmente positivi, 20.353 sono poi ricoverati con sintomi - 1.019 in meno rispetto a ieri (il numero più alto dall'inizio dell'emergenza) - e 83.504 sono in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono 32.003 in più rispetto a ieri, per un totale di 1.789.662. Il numero complessivo di tamponi giornalieri include anche i tamponi fatti "in uscita", ovvero le persone che dopo la malattia o l'isolamento domiciliare vengono sottoposti a uno o più tamponi prima di poter essere definiti "guariti". Sono invece 1.237.317 le persone sottoposte al test, al netto di quanti tamponi abbiano fatto, 26.678 in più rispetto a ieri. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile sulla diffusione del contagio. ( FOTO SIMBOLO DELL'EMERGENZA I CODICI ATECO DELLE ATTIVITA' CHE POSSONO RIAPRIRE ).

I dati regione per regione

Dai dati della Protezione civile emerge che le persone attualmente positive sono:

35.441 in Lombardia

12.225 in Emilia-Romagna

15.508 in Piemonte

8.860 in Veneto

5.983 in Toscana

3.580 in Liguria

3.310 nelle Marche

4.562 nel Lazio

2.877 in Campania

1.707 nella Provincia di Trento

2.912 in Puglia

1.258 in Friuli Venezia Giulia

2.123 in Sicilia

2.030 in Abruzzo

940 nella provincia di Bolzano

287 in Umbria

776 in Sardegna

782 in Calabria

235 in Valle d'Aosta

217 in Basilicata

200 in Molise

Le vittime

Quanto alle vittime, se ne registrano:

13.449 in Lombardia

3.431 in Emilia-Romagna

2.878 in Piemonte

1.344 in Veneto

795 in Toscana

1.128 in Liguria

884 nelle Marche

397 nel Lazio

352 in Campania

407 nella provincia di Trento

405 in Puglia

271 in Friuli Venezia Giulia

231 in Sicilia

299 in Abruzzo

270 nella provincia di Bolzano

65 in Umbria

109 in Sardegna

83 in Calabria

133 in Valle d'Aosta

25 in Basilicata

21 in Molise

Brusaferro (Iss): "Verso caute aperture"

I numeri mostrano il "successo delle misure di contenimento adottate, ma bisogna riflettere man mano che ci avviamo a caute aperture: dovremo monitorizzare con grande attenzione il numero dei casi, ad esempio usando come indicatore le terapie intensive, per valutare l'efficacia delle misure ma anche la capacità in fase di aperture di contenere infezione". È quanto ha dichiarato Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss) in conferenza stampa alla Protezione civile. "Il trend al di là di flessioni dovute al weekend indica un progressivo decremento dei morti e dei casi di infezione, anche se con meno tamponi fatti - ha spiegato Brusaferro -. R con 0 mostra un decremento. Ma la circolazione del virus prosegue, mentre il numero dei morti come abbiamo sempre detto è un trascinamento delle infezioni avvenute alcune settimane fa".