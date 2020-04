Le tecnologie “aiutano a vincere la solitudine” durante il lockdown da coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - GRAFICHE), e permettono di continuare a parlarsi con familiari e amici. Anche nella terza età. Lo ha voluto sottolineare lo storico direttore dell'Ansa, Sergio Lepri, 100 anni compiuti settembre scorso, in una videochiamata con la ministra dell’Innovazione Paola Pisano. La ministra ha invitato a guardare al giornalista come esempio di chi, nonostante l'età, faccia regolare utilizzo del web per informarsi, apprendere e mantenere i contatti con i familiari. Grazie alle nuove tecnologie, spiega Lepri, "siamo tornati a scriverci, è tornata quest'abitudine, che avevamo perso".

"Leggo i quotidiani dal tablet e scrivo ai miei amici"

Lepri vive solo questo isolamento, ma sottolinea: “Non sono solo, ho le nuove tecnologie” per parlare con gli amici e i familiari. Poi mostra un tablet e spiega: “Leggo i quotidiani comodamente seduto in poltrona, quando voglio. L’unica cosa è che non posso sfogliarli”. Poi continua: “Il bello di questi mezzi è che posso scrivere una mail ai miei amici e loro possono rispondere subito. È interessante che siamo tornati a scriverci, avevamo smesso”. Tutto ciò, dice Lepri, aiuta "a sentirci amici, a vincere la solitudine", pure quella provocata "da questa situazione che ci fa stare in casa". Lepri racconta che "un giorno sì e un giorno no" sente e può anche vedere la nipote che studia in Olanda.