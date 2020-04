Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha firmato e presentato oggi a sorpresa una nuova ordinanza per "togliere tutte le restrizioni rimaste”, disponendo una serie di misure che appaiono come una sorta di anticipo della fase 2 nell’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE GRAFICHE), su cui al momento a livello nazionale non esistono certezze su tempi e regole. Vengono consentite alcune deroghe alle restrizioni in particolare nel commercio. ”Siamo andati a raschiare sul fondo del barile, con lucidità e considerando un trend positivo che dura ormai da due settimane”, ha spiegato Zaia. “Noi raschiamo il fondo del barile, aprendo tutto l’apribile anche esponendoci a qualche ricorso ma la mia preghiera ai cittadini è "non abbassate la guardia” (LE IPOTESI SULLA FASE 2 - LE TAPPE).

Cosa prevede l’ordinanza in Veneto

L'ordinanza prevede che tutto il comparto take away e l’asporto riprendano a funzionare previa ordinazione online se possibile e garantendo ingressi per il ritiro dei prodotti scaglionato e distanziati (valido per esempio per gelaterie o pizzerie al taglio a patto di non consumare in loco). Revoca delle restrizioni (che limitavano a soli due giorni alla settimana) per le cartolerie, le librerie e i negozi di abbigliamento per bambini. Ammessa l'esecuzione di lavori pubblici di strade, autostrade e infrastrutture a prescindere dal codice Ateco (ZAIA: IN VENETO GIÀ APERTO IL 40% DELLE FABBRICHE).

Riaprono i cimiteri

Con l'ordinanza viene consentita la coltivazione di orti urbani e comunali ovunque si trovi l'orto così come l'apertura di fiorerie e negozi "garden" e di florovivaismo. Consentito l'accesso ai cimiteri, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza e delle misure di contenimento del virus, e la riapertura delle attività delle darsene e delle attività di manutenzione delle imbarcazioni (LA MAPPA DEL CONTAGIO IN ITALIA).