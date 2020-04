E’ bufera su Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e consulente del ministro della Salute, che ieri ha twittato e poi cancellato un video contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L’Organizzazione ha diffuso una nota invitando i media a “evitare espressioni che suggeriscano che il professor Ricciardi lavori per l'Oms o che la rappresenti”. Mentre la Lega ha chiesto al governo di licenziarlo (Aiuti per la pandemia: ultima chiamata per l’Europa - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LE GRAFICHE SULL'ITALIA).

Il comunicato dell’Oms

“Walter Ricciardi non rappresenta l'Organizzazione Mondiale della Sanità - si legge in un comunicato dell’Oms - , ma il governo italiano presso il comitato esecutivo dell'organizzazione”. Le opinioni di Ricciardi, rileva l'Oms, “non rappresentano necessariamente il punto di vista e-o le politiche dell'Oms e non dovrebbero essere attribuite né all'Oms né ai suoi organi”. La nota arriva dopo che Ricciardi, su Twitter, ha condiviso un video pubblicato dal regista Michael Moore in cui si vedono delle persone colpire con violenza un pupazzo con le sembianze del presidente Usa. “Beloved”, cioè “Amato” ha scritto con ironia Ricciardi che ha successivamente cancellato il tweet.

Salvini al governo: “Cacciatelo”

Contro Ricciardi si è scagliata anche l’opposizione: “Non ne ha azzeccata una sul Virus e adesso insulta pure Trump!”, ha scritto Matteo Salvini: “Che il governo lo cacci e chieda scusa agli Stati Uniti, che peraltro stanno mandando aiuti per decine di milioni di euro”.