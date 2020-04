La conferenza stampa con cui il commissario per l’emergenza coronavirus Angelo Borrelli fornisce i dati sull’andamento della pandemia in Italia non sarà più quotidiana ma si terrà due volte la settimana, il lunedì e il giovedì. Ad annunciarlo è stato lo stesso Borrelli durante il punto stampa di oggi, 17 aprile. Un appuntamento, quello con il capo della Protezione civile e con diversi esperti che lo affiancavano di volta in volta, che non era mai mancato dallo scorso 22 di febbraio. Borrelli incontrerà la stampa, nella sede della Protezione civile a Roma in via Vitorchiano, sempre alle ore 18. I bollettini invece verranno diffusi ogni giorno sul sito ufficiale della Protezione civile (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LE GRAFICHE).

Borrelli: “I dati sono cambiati, rimoduliamo”

Borrelli ha spiegato così la decisione: "I dati sanitari ci indicano che si è alleggerita decisamente la pressione sulle strutture ospedaliere e tutto ciò ci rende consapevoli del grande lavoro svolto negli ospedali e della collaborazione dei cittadini - ha detto il commissario - Per questo abbiamo deciso di rimodulare le conferenze stampa: continueremo a garantire massima trasparenza su dati ogni giorno veicolandoli sul sito, mentre due volte a settimana terremo un punto stampa".

Non cambiano le altre conferenze con Arcuri e Iss

Nessun cambiamento invece per gli altri incontri con la stampa del commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri, il martedì e il sabato alle 12, e quello con gli esperti dell'Istituto superiore di Sanità, il venerdì alle 12.