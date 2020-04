Saluti da lontano, restando vicini. Le misure restrittive per l'emergenza sanitaria (IL LIVEBLOG - LO SPECIALE - NELLA FASE "2" IPOTESI ORARI DIFFERENZIATI PER UFFICI PUBBLICI E AZIENDE) non hanno scoraggiato questi abitanti di Bella, cittadina in provincia di Potenza. Nel rispetto delle normative vigenti, hanno organizzato un brindisi dai propri balconi: l’idea è stata del signor Vito Travertino che ha realizzato delle lunghe pertiche di legno con all’estremità un gancio per inserire il bicchiere in sicurezza. La simpatica trovata - come mostra il video di Storyful - è stata condivisa su molti social network, conquistando migliaia di like e visualizzazioni. (COVID 19, DOMANDE E RISPOSTE DEGLI ESPERTI)

Un successo da replicare

Il prossimo appuntamento, fanno sapere gli organizzatori dell'insolito brindisi, sarà il 25 aprile: sempre dal balcone per allentare la tristezza e l’inquietudine di questi giorni di quarantena. "Data la situazione di emergenza, abbiamo pensato di sentirci più vicini brindando a distanza", ha scritto su Facebook uno dei partecipanti. Il premier Giuseppe Conte ha esteso il blocco nazionale fino al 3 maggio: l'Italia sta affrontando uno dei peggiori focolai di coronavirus a livello globale.