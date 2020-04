Meteo, le previsioni del 15 aprile

Cieli offuscati mercoledì 15 aprile su varie zone d'Italia. Da Nord a Sud è previsto nuvoloso, in particolare sulle Alpi e Prealpi ocidentali, in Calabria e sulle isole. Il sole splende invece al Centro, ma su tutta la Penisola arriva forte vento e un calo generale delle temperature, nel corso della settimana giù anche di 10 gradi, per poi tornare a salite. Nei prossimi giorni si registra un meteo variabile tipico della primavera. LE PREVISIONI

Le previsioni al Nord

Qualche addensamento al mattino tra Val d'Aosta e Piemonte, sole nella altre zone del Nord Italia. Forti venti arrivano da Nord-Nord est sulla fascia adriatica e le temperature minime diventano piuttosto basse, mentre le massime oscillano tra i 13°C e i 19°C. Nuvole in mattinata a Milano, poi il cielo si rischiara e torna sereno in serata. In città la minima tocca i 9°C ed è segnalata allerta meteo per vento. Cielo grigio anche a Torino con il sole che torna a splendere dal pomeriggio.

Le previsioni al Centro

Nuvole in Toscana, Liguria e Sardegna. Sole nelle restanti regioni centrali ma la giornata ha un clima fresco e piuttosto frizzante al mattino. Come al Nord, le temperature massime variano tra i 14°C e i 19°C. Giornata serena a Roma ma con allerta meteo per vento e una minima che arriva a 8°C. Bel tempo anche a Firenze ma nel corso della giornata la temperatura è molto variabile da una massima di 21°C a una minima di 6°C.

Le previsioni al Sud

Mercoledì arriva vento di burrasca tra Puglia e Calabria, in particolare sulla fascia ionica e le temperature possono crollare anche di una decina di gradi. Il calo è solo temporaneo e il bel tempo torna partire da venerdì dove si potrebbero toccare i primi 30°C tra Sicilia e Sardegna. Cielo grigio sulle isole e temperature massime tra i 14°C e i 19°C. Qualche nuvola di prima mattina a Napoli che lascia subito spazio al sole splendente, ma in città si segnala mare mosso e allerta meteo per vento. A Palermo il cielo è coperto da qualche nuvola alternata al sole, ma non sono previsti rovesci.