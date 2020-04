Temperature in picchiata con ribassi di 8-10 gradi e venti forti. Dopo il sole di Pasqua, in Italia è atteso un colpo di coda dell’inverno. Un peggioramento improvviso delle condizioni meteo è già in atto in alcune zone del Veneto e del Friuli, con forti temporali. Il maltempo nelle prossime ore raggiungerà anche la Lombardia orientale, dando luogo a violente raffiche e locali grandinate. Un brusco arresto della primavera (dai 24-25 gradi ai 16-17) che però non dovrebbe durare moltissimo. Da giovedì l'alta pressione dovrebbe riportare il sereno (LE PREVISIONI DEL 15 APRILE - METEO).

In Lombardia allerta gialla per il vento forte

In Lombardia nella giornata di martedì 14 aprile è scattata l'allerta gialla della Protezione civile per forte vento. Sono previste raffiche fino a 80 chilometri orari. I cittadini vengono messi in guardia dal rischio di caduta di oggetti non correttamente fissati o in bilico. Vento moderato anche sul resto della Pianura Padana.

Il freddo in arrivo dai Balcani

Il freddo, proveniente dalla Penisola Balcanica, causerà rovesci anche su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. La bassa pressione favorirà violente raffiche di bora lungo tutto il versante adriatico, con intensità fino a 100 chilometri orari. Non sono escluse mareggiate sulla costa romagnola e marchigiana. Toscana, Lazio e Campania invece saranno sferzate dal vento di levante, che porterà con sé un calo delle temperature.