#Resistiamoinsieme: è questo l'hashtag condiviso nel video di auguri di buona Pasqua del ministero della Salute, accompagnato dalla voce dell'attore Alessandro Gassmann che ha partecipato all'iniziativa. Il dicastero ha pubblicato sul suo portale, e sui suoi canali social, un filmato rivolto ai medici, agli infermieri in prima linea per contenere l'epidemia da Covid-19 e a tutti i professionisti e i cittadini per augurare una festività serena restando in casa (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).

Speranza: "Guardare con fiducia al domani". Conte: "Insieme ce la faremo"

Il video è stato realizzato grazie alla collaborazione con la presidenza del Consiglio dei Ministri, con il ministero della Difesa, con quello dell'Interno e con la Croce Rossa Italiana. "Sono i giorni più difficili che avremmo potuto immaginare. Ma dobbiamo guardare con fiducia al domani. Buona Pasqua a tutti" ha scritto su Twitter il ministro della Salute, Roberto Speranza, condividendo il video. Anche il premier Giuseppe Conte ha condiviso con un tweet il filmato, scrivendo: "Grazie a ognuno di voi. Insieme ce la faremo".

L'augurio a tutti gli italiani

Nel filmato, oltre ai medici e ai professionisti sanitari, un riconoscimento e un augurio va anche a chi non si è mai fermato per consentire al Paese di andare avanti in queste settimane: da chi sta alla cassa dei supermercati a chi si occupa delle filiere alimentari, della distribuzione e dei trasporti fino alle Forze Armate e alle Forze di Polizia. Un pensiero particolare va soprattutto a chi è rimasto a casa per proteggere se stesso e gli altri e a chi è malato e somma le difficoltà di questo periodo alla sua condizione. "Insieme a te, rinasceremo", è il messaggio conclusivo che chiude il video prima degli auguri di buona Pasqua.

