Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge sulla scuola per far fronte all’emergenza coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). L'ammissione all'esame di maturità "sarà generalizzata ma la prova c'è, il tutto promossi è semplificazione scorretta", ha spiegato la vice ministra all'Istruzione Anna Ascani nel corso di una diretta Facebook. "Nel decreto si parla di esame di maturità, la nostra battaglia è stata fatta per garantire che ci fosse un esame di maturità, vogliamo che la prova ci sia e ci auguriamo di poterlo svolgere con le modalità previste se si riuscisse a tornare a scuola in tempi relativamente brevi, ma questo ce lo devono dire gli scienziati. In ogni caso, una prova ci sarà ed è bene che sia così", ha aggiunto Ascani, rilevando che "il dibattito sul '6 politico' è privo di senso, nessuno qui lo sta immaginando". La vice ministra è tornata alle dirette sul social, rassicurando sulle proprie condizioni di salute, dopo il periodo di quarantena in quanto risultata positiva al virus (LO SPECIALE - LA MAPPA DEL CONTAGIO - LE GRAFICHE CON I NUMERI DEI CONTAGI).

Abilitazioni e tirocini anche a distanza

In attesa del contenuto del provvedimento, emergono alcune possibili misure nelle bozze girate in queste ultime ore. Tra queste, anche il provvedimento per cui, qualora sia necessario, "in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, possono essere definite, anche in deroga alle attuali disposizioni normative, l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale". Il provvedimento prevederebbe anche che possano essere individuate "modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio", nonché per quelle previste nell'ambito degli attuali ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche se finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale.