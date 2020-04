Carbonara day 2020, su TikTok si festeggia con #iocucinoacasa

Il 6 aprile è il Carbonara day, una ricorrenza da non lasciarsi sfuggire soprattutto se, in questi giorni di quarantena, si ha intenzione di migliorare le proprie abilità in cucina. Uno dei tanti modi per celebrare questo tipico piatto di pasta è approfittare dell’hashtag #iocucinoacasa sulla piattaforma TikTok, dove è possibile lasciarsi ispirare dai video di chef ed esperti.

La ricetta rivista

Sulla piattaforma social di video è possibile trovare gli "ortodossi" che propongono rigorosamente la ricetta originale, con spaghetti, guanciale, pecorino, uova, sale e pepe, e anche chi si lancia in sperimentazioni e rivisitazioni. Quel che è certo, ricorda proprio TikTok lanciando l'iniziativa, è che proprio la carbonara si conferma uno dei piatti preferiti dagli italiani. Già nei giorni scorsi, si legge in una nota diffusa della piattaforma, con l'hashtag #iocucinoacasa il piatto vantava numerosi contenuti in cui era eletta a protagonista.

I profili consigliati

Tra i vari profili a tema culinario per ispirarsi ci sono quelli di Rafael Nistor, che si è cimentato nella preparazione attenendosi alla ricetta più tradizionale, dello chef Bruno Barbieri, che invece qualche settimana fa domandava agli utenti quale fosse l'ingrediente appartenente alla ricetta tradizionale della carbonara tra pancetta e guanciale, o di Giorgio Immesi, conosciuto sul web come il vegano imbruttito, che propone una ricetta senza uova ma altrettanto gustosa.