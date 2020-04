Una sequenza sismica si è verificata all’alba in mare, al largo di Crotone, in Calabria. Due in particolare le scosse di terremoto più forti: la prima, di magnitudo 3.3, è stata registrata alle 5:13. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 26 km di profondità ed epicentro 3 km ad est del capoluogo calabro.

Due scosse oltre magnitudo 3.0

La seconda, di magnitudo 3.8, è stata registrata al largo di Crotone, alle 5:52. In questo caso l’ipocentro è stato a 23 km di profondità ed epicentro 7 km a est del capoluogo calabro. In tutto sono state finora almeno sei le scosse avvenute stamattina nella zona. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Nella notte un altro lieve terremoto si è verificato non lontano da Roma.