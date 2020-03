Secondo i dati forniti dal Viminale, sono 272 le persone denunciate dalle forze dell'ordine per aver violato la quarantena da giovedì 26 a lunedì 30 marzo. Per questa ragione, in base al nuovo decreto, rischiano il carcere da 1 a 4 anni per aver attentato alla salute degli altri cittadini. In generale, però, diminuisce il numero di sanzioni e denunce (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE TAPPE - LE FOTO SIMBOLO).

Sanzionato il 2.8% dei controllati

Ieri, 30 marzo, sono state controllate 222.450 persone e 88.611 esercizi commerciali e attività. Le persone sanzionate in via amministrativa per i divieti sugli spostamenti sono state 6.348, pari a 2,8% del totale. Sono invece 109 le denunce: 94 quelle denunciate per false attestazioni nell'autodichiarazione e 15 per violazione della quarantena. I titolari di esercizi commerciali sanzionati sono stati 145 e 22 i provvedimenti di chiusura delle attività. Dall'11 al 30 marzo 2020 sono state controllate complessivamente 3.449.291 persone e 1.566.961 esercizi commerciali. In totale oltre 142mila i denunciati.

I dati di Milano

Sempre ieri, a Milano, sono state 286 le persone sanzionate per la violazione delle disposizioni sull'emergenza Coronavirus, a fronte di 9.563 controllate, poco meno del 3%. Il dato è stato diffuso dalla Prefettura. Soltanto tre quelle denunciate per false dichiarazioni. "Gli esercizi commerciali oggetto di verifiche - si legge in una nota - sono stati 2.818, con 2 titolari indagati e uno a cui è stata temporaneamente sospesa la licenza".