Coronavirus, Müller Italia dona 300mila euro alla sanità veronese

In queste settimane molte aziende hanno deciso di devolvere in beneficenza cifre rilevanti per contribuire alla battaglia delle strutture sanitarie italiane contro il coronavirus (IL LIVEBLOG - LO SPECIALE - LA DIFFUSIONE GLOBALE IN UNA MAPPA).È il caso anche di Müller Italia, tra i leader nella produzione di yogurt, che ha annunciato di aver fatto una donazione di 300mila euro a sostegno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona (Ospedali Borgo Trento e Borgo Roma). L’obiettivo, fa sapere l’azienda, è fornire un aiuto concreto al sistema sanitario della città e ai suoi professionisti, impegnati in uno sforzo senza precedenti per contrastare la diffusione del covid-19. Müller ha una sede commerciale a Verona.

Vicinanza al territorio

L’azienda con la donazione ha voluto dimostrare la propria vicinanza a un territorio che l’ha accolta 25 anni fa: "Müller Italia, augurandosi che la donazione possa contribuire all'emergenza, ringrazia l'indispensabile lavoro di medici, infermieri e operatori sanitari che con impegno, professionalità e generosità fronteggiano tutti i giorni la diffusione del Coronavirus e si prendono cura di chi ha bisogno". Fondata a Fischach, in Baviera, Germania, Unternehmensgruppe Theo Müller S.e.c.s., la multinazionale di cui fa parte Müller Italia, dal 2011 ha la propria sede legale in Lussemburgo.