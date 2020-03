Meteo, le previsioni di venerdì 27 marzo

Venerdì 27 marzo il tempo sarà instabile sull’Italia. Al Nord, cielo a tratti coperto e poche precipitazioni. Maltempo al Centro con precipitazioni moderate sulle regioni adriatiche e in Sardegna. Nevicate sull'Appennino a quote medio-alte. Anche al Sud tempo a tratti instabile con rovesci sparsi (LE PREVISIONI).

Il meteo al Nord

Al Nord il cielo sarà molto nuvoloso o coperto. Attese precipitazioni in Emilia e Piemonte occidentali con nevicate a bassa quota. Spazi soleggiati sul Friuli Venezia Giulia in avanzamento verso il Veneto e il Trentino Alto Adige. Temperature in aumento con valori massimi superiori ai 12-14°C in molte zone. Cielo nuvoloso a Milano, mentre a Torino è prevista pioggia.

Il meteo al Centro

Tempo a tratti molto instabile al Centro, con precipitazioni diffuse sulle regioni adriatiche e in Sardegna, anche con possibili temporali. Instabilità anche su Toscana e Lazio. Nevicate sugli Appennini sopra i 1400 metri. Temperature in aumento con valori fino a 14°C sul Lazio, cosi come a Roma. Anche a Firenze temperature intorno ai 14 gradi e cielo nuvoloso.

Il meteo al Sud

Tempo molto instabile al Sud, con precipitazioni attese su gran parte delle regioni. Saranno però più insistenti sulla Campania e poi sulla Sicilia. Anche in questo caso, come al Centro, la neve cadrà sopra 1400 metri. Temperature in aumento di qualche grado su tutto il territorio. Piogge intense a Napoli, così come a Palermo.