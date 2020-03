Restare a casa, resistere alla tentazione di uscire per il bene di tutti. Ancora più difficile per un fotografo, che per mestiere cattura le situazioni eccezionali come questa - l'emergenza coronavirus (LE ULTIME NOTIZIE) - che tutto il mondo sta vivendo. Proprio per questo Shoot 4 Change, un network internazionale di volontariato fotografico sociale, ha deciso di chiedere ai propri reporter - sparsi in giro per il mondo - di registrare un video-appello: che esca per strada chi deve farlo, medici e infermieri; noi, restiamo a casa. A Sky TG24 l'appello di un giovane malato di Covid-19