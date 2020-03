Sono complessivamente 37.860 i malati di nuovo coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri, 19 marzo, di 4.670 casi (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto dunque quota 47.021. I guariti sono in tutto 5.129, 689 in più di ieri, mentre i decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 627, portando il totale delle vittime a 4.032, il maggior incremento dall'inizio dell'emergenza. I dati sono stati forniti dal commissario per l'emergenza e capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, durante la quotidiana conferenza stampa delle 18. (LA MAPPA GLOBALE DEL CONTAGIO) Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie in diretta LIVE