Coronavirus, Viminale: “Oltre 7mila denunce in un giorno”

Oltre settemila persone denunciate in un giorno per aver violato le misure restrittive introdotte con i provvedimenti governativi per l'emergenza coronavirus (CORONAVIRUS: SPECIALE - MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO - LE MISURE DEL GOVERNO).

Denunce aumentate del 49%

Secondo gli ultimi dati del Viminale, ancora in corso di consolidamento, sono state controllate complessivamente 157.271 persone, 6.942 delle quali denunciate per violazione delle misure (il 49% in più rispetto al giorno precedente) ai sensi dell'articolo 650 del codice penale ("inosservanza dei provvedimenti dell'autorita'") e 276 per false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 495 e 496 del codice penale ("falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale" o "false dichiarazioni sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri").

Controlli sui negozi

Sono stati inoltre controllati 83.454 esercizi commerciali e denunciati 239 negozianti (sempre ai sensi dell'articolo 650 del codice penale).