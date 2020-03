"In questo periodo si sta registrando una contrazione della donazione del sangue. Ma donare è fondamentale e avviene in assoluta sicurezza. Dunque facciamo un appello a tutti i cittadini: continuate a donare perché è fondamentale per salvare vite umane". E' l'invito che il commissario per l'emergenza Coronavirus Angelo Borrelli ha rivolto agli italiani dopo la segnalazione delle associazioni di una scarsità delle donazioni, nella conferenza stampa alla Protezione civile (AGGIORNAMENTI- LO SPECIALE - MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO - LE MISURE DEL GOVERNO - DOPO RUGANI, POSITIVO ANCHE GABBIADINI - RICCIARDI (OMS): "ABITUARSI A UNA LUNGA GUERRA")..

Morti, guariti e malati al 12 marzo

Sono 1.258 in totale le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 213 in più di ieri. Sono 188 i nuovi decessi per un totale di 1.016. Attualmente sono 12.839 i pazienti affenti da Covid-19, 2.249 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 15.113. Tra gli attualmente positivi 5036 sono in isolamento a casa, 1153 in terapia intensiva e 6.650 ricoverati in ospedale. Il bollettino, aggiornato al 12 marzo, è stato fornito da Borrelli.

"Oltre 4.600 uomini impegnati in assistenza popolazione"

Tra i morti, ha spiegato Borrelli "il 98% aveva più di 68 anni e il 67% aveva delle patologie pregresse". Il commissario ha inoltre aggiunto: "Abbiamo oltre 4600 uomini, oltre 2100 in più rispetto a ieri, impegnati nell'assistenza della popolazione, non sono censiti i numeri del personale sanitario".