Sale il numero di pazienti affetti da Covid-19 in Italia e la Lombardia fa registrare 359 persone ricoverate in terapia intensiva. Oltre al bollettino giornaliero sui dati dell'emergenza Coronavirus, Borrelli nella conferenza stampa di sabato 7 marzo apre a un'ipotesi per la gestione dei pazienti nell'area più colpita del Paese: "C'è qualche criticità per i posti letto negli ospedali della Lombardia, ma abbiamo posti liberi in altre regioni". Potrebbero essere tre le regioni italiane che potrebbero accogliere in terapia intensiva i pazienti lombardi non affetti da Coronavirus.

I numeri del Coronavirus in Italia

Sono 5.061 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 1.145 persone rispetto a ieri, e 233 i morti, 36 in più. Sono 589 le persone guarite dal coronavirus in Italia, 66 in più di venerdì 6 marzo. L'incremento dei contagi in Lombardia, però, come ha spiegato il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, è dovuto all'aggiunta di oltre 300 casi positivi a Brescia che nei giorni scorsi non erano stati conteggiati.

Sono 567 i malati in terapia intensiva

Sono 567 i malati ricoverati in terapia intensiva, 105 in più rispetto a ieri. Il dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Di questi 567 ben 359 sono in Lombardia, che ha avuto un incremento in un giorno di 50 casi. Sono invece 2651 i malati con sintomi ricoverati e 1843 quelli in isolamento domiciliare.