Meteo, le previsioni di lunedì 2 marzo. VIDEO

Dopo mesi di dominio anticiclonico si ricomincia a parlare di maltempo. Questa volta la coda dell’inverno farò sul serio: arriva la neve (non se ne parlava da molto tempo) anche quote collinari. Ne sarà interessato tutto l’arco alpino e l’Appennino tosco romagnolo e quello ligure. Lunedì la giornata sarà molto nuvolosa su gran parte d'Italia, la pioggia interesserà già dal mattino le regioni di Nord-Ovest, con rischio di forti precipitazioni tra Liguria e ovest della Lombardia. Prime piogge isolate al mattino anche all'estremo Nord-Est e in Sardegna. In questa fase la neve cadrà sulle zone alpine oltre i 900-1200 metri. Nel pomeriggio sono attese piogge diffuse su tutto il Nord, Toscana, Umbria, Lazio, nord della Campania e Sardegna, a tratti anche forti specie in Liguria e Toscana. La neve cadrà oltre 800-1000 metri sulle Alpi e sull'Appennino Ligure.

Le previsioni al Nord

Il maltempo sarà intenso. Rovesci abbondanti e temporali sulla Liguria e neve sulle Alpi ma fino al fondovalle su alto Piemonte e alta Lombardia. Temperature in calo con massime comprese tra 8 e 12 gradi.

Le previsioni al Centro

Tempo in peggioramento anche sulle regioni centrali, soprattutto sul versante tirrenico. Piogge sin dal mattino sulla Toscana (attenzione anche ai possibili temporali) in estensione al Lazio. Neve in Appennino a quote alte. Situazione migliore sull’area adriatica. Temperature stazionarie e comprese tra 13 e 16 gradi,

Le previsioni al Sud

Tempo buono al mattino su tutto il Meridione. Da pomeriggio peggiora sulla Campania e successivamente sulla Calabria tirrenica e il nord della Sicilia. Temperature molto elevate con valori massimi fino a 22 gradi. Venti forti meridionali con mari agitati e mareggiate.