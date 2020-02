Un invito alla razionalità e un ringraziamento a chi lavora per contrastare la diffusione del Coronavirus sono arrivati oggi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "La conoscenza - ha detto - aiuta la responsabilità e costituisce un forte antidoto a paure irrazionali e immotivate che inducono a comportamenti senza ragione e senza beneficio, come avviene talvolta anche in questi giorni". Le parole del Capo dello Stato sono arrivate in occasione del trentesimo anniversario di Telethon al Quirinale (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - DOMANDE E RISPOSTE SUL CORONAVIRUS).

"Grazie a chi opera in prima linea"

Dal Capo dello Stato è arrivato quindi anche un ringraziamento “a chi sta operando con fatica, con sacrificio, con abnegazione per contrastare il pericolo del coronavirus: i medici, gli infermieri, il personale della Protezione civile, i ricercatori, le donne e gli uomini delle Forze Armate e di quelle di polizia, tutti coloro che in qualche modo si trovano in prima linea".