Walter Ricciardi, consigliere del ministro Speranza e membro del consiglio esecutivo dell'Organizzazione mondiale della sanità ha speigato che i focolai della Lombardia e quello del Veneto non sarebbero distinti tra loro ma riconducibili ad una unica sorgente. Esiste quindi una relazione fra le due aree infettate. "Il focolaio è sostanzialmente uno – ha detto Ricciardi - si pensava fossero due, ma in realtà sono correlati tra di loro". L'Italia ha un focolaio e mezzo per il Coronavirus: quello originale è nella Bassa Lombardia e poi ce ne è uno più piccolo in Veneto che siamo riusciti a ricondurre al focolaio lombardo"