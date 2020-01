Sicurezza, forze dell'ordine avranno il taser

Il taser (COS'È) entrerà ufficialmente nelle dotazioni di carabinieri, polizia e guardia di finanza. Il Consiglio dei ministri approverà domani, 17 gennaio, in via preliminare il Regolamento che disciplina l'uso della pistola ad impulsi elettrici, dopo che la sua sperimentazione è stata positiva. In seguito ci sarà il passaggio al Consiglio di Stato per un parere, e poi il testo tornerà in Cdm per il via libera definitivo. Taser, cos'è e come funziona la pistola elettrica