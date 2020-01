E' un giorno importante per tutte le comunità ebraiche in Italia, quello della nomina da parte del governo di Milena Santerini come coordinatrice nazionale per la lotta contro l'antisemitismo. "L'Italia va a colmare un vuoto significativo allineandosi a quanto fatto da Germania, Francia, Regno Unito e altri Paesi sulla base delle diverse risoluzioni europee”. Il commento è di Noemi Di Segni, presidente delle Comunità ebraiche italiane: “Serviva un segnale forte. La scelta della professoressa Santerini, figura autorevole e da anni impegnata in questo ambito, va in questa direzione. Conosce bene la sfida che ci attende, assieme a tutte le istituzioni con cui si andrà a operare. Al presidente Conte e al governo va tutto il nostro apprezzamento per l’impegno assunto. Adesso è imperativo un lavoro sulle norme e il rafforzamento dei percorsi didattici ed educativi”.

"Antisemitismo preoccupante in Italia"

"Viviamo - contnua Di Segni - una situazione di antisemitismo che ci preoccupa. In Italia è legato al negazionismo ma anche alla derisione. Ancora peggio, c'è una situazione di ribaltamento: considerare gli ebrei stessi portatori di questo male che abbiamo visto nella Shoah. Sulla rete dilaga tutto questo. Ci preoccupano anche i gruppi di estrema destra, che esistono e sono ben organizzati". Questi gruppi "non vanno legittimati" e in questo "c'è una responsabilità delle istituzioni". La Shoah è un trauma per il popolo ebraico, per l'Europa tutta e per chi vive in questi Paesi. Non inizia con Auschwitz e non finisce con Auschwitz", ha detto ancora la presidente dell'Ucei. "Questo racconto, che anche per noi è faticoso e difficile, non è per suscitare pietà per quello che è successo. Deve essere un racconto attraverso il quale i giovani possano scrivere la propria identità. La Shoah non è solo Auschwitz: sono le leggi del '38, il regime fascista e il comportamento di chi è rimasto indifferente".



Problema nel mondo del calcio

Per quanto riguarda l'antisemitismo nel calcio "abbiamo promosso un'iniziativa con la presenza di tutte le voci e le responsabilità del calcio e soprattutto ragazzi giovani e calciatori. Non abbiamo l'ambizione di risolvere tutti i problemi ma vogliamo dirci con sincerità che fenomeni di odio e razzismo esistono e in modo ancora più forte sul campo di calcio e qualcosa deve essere fatto per fermarli", ha spiegato Di Segni. "Naturalmente il problema non è solo ebraico, ma dobbiamo comprendere che quello che si dice sul campo di calcio esce fuori e si vive nella stessa società", ha sottolineato Di Segni.