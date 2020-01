Lotteria Italia, ecco i biglietti vincenti

L'Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) comunica le serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti di Prima categoria non ancora abbinati ai premi:

I biglietti di prima categoria

O 005538 Torino

P 463112 Gonars (UD)

N 121940 Roma distributore locale

P 370303 Erba (CO)

C 127922 Lucca.

I 20 biglietti da 100mila euro ciascuno

Ecco le serie e i numeri dei 20 biglietti estratti di seconda categoria, del valore di 100.000 euro ciascuno.

SERIE E NUMERO VENDUTO A

C497235 ROMA

L064678 CASTELLARANO (RE)

E237293 ROMA

E235721 ROMA

N221621 MOLFETTA (BA)

F409216 SALERNO (SA)

D133481 PAVIA (PV)

E346697 TORINO DI SANGRO (CH)

P431020 PALO DEL COLLE (BA)

P412570 LAVIS (TN)

M059274 RICCIONE (RN)

L288423 TORINO

E468061 FRASCATI (RM)

A473573 TORTONA (AL)

M160464 TRIESTE (TS)

P475690 ROMA

N065499 NAPOLI

M003332 SALERNO

A351631 PARMA

E323839 PISCINA (TO). (ANSA).

Come avviene l’estrazione

Le operazioni di estrazione avvengono presso la sala G. G. Belli di Roma, sotto il controllo del Comitato Generale per i Giochi. I biglietti vincenti vengono poi comunicati sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L'elenco dei numeri di serie fortunati viene pubblicato sia sul sito ufficiale della lotteria che sulla Gazzetta Ufficiale. Inoltre, i risultati dell'estrazione saranno riportati anche su Mylotteries, l'applicazione dedicata alla Lotteria Italia scaricabile sia per Android che per iOS.

Come si riscuotono i premi

I vincitori della Lotteria Italia devono riscuotere il proprio premio, come si legge sul regolamento ufficiale, entro e non oltre 180 giorni dall'estrazione finale. Per la riscossione, bisogna presentare il tagliando integro e in originale, insieme a un documento d’identità valido e al codice fiscale, presso una qualsiasi filiale di Banca Intesa Sanpaolo, oppure presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali a Roma.