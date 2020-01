Sole al Nord nella giornata dell’Epifania (10 RICETTE DA METTERE NELLA CALZA), così come al Centro, dove prosegue la fase di bel tempo. Al Sud alcune correnti fredde in arrivo dai Balcani alimenteranno una lieve variabilità, con residui fenomeni sull'alta Calabria ionica. Temperature in calo ovunque (LE PREVISIONI).

Il meteo al Nord

Al Nord prevale il bel tempo, salvo qualche addensamento in Liguria e locali banchi di nebbia in Val Padana, a tratti persistenti. Temperature in calo, massime tra 4 e 8 gradi. A Milano sole e nuvole, mentre a Torino giornata soleggiata.

Le previsioni al Centro

Al Centro prosegue la fase di bel tempo su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, a tratti ventoso. Temperature anche in questo caso in calo, massime tra 5 e 10 gradi. Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, rischio ghiaccio nei fondovalle interni della Toscana. A Roma Epifania con sole e cielo sereno, così come a Firenze.

Il meteo al Sud

Al Sud correnti fredde dai Balcani alimentano lieve variabilità con residui fenomeni sull'alta Calabria ionica, mentre splenderà il sole sulla bassa Sicilia. Temperature in ulteriore calo, massime tra 6 e 11 gradi. Il sindaco di Pozzuoli (Napoli), in seguito all'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Campania, ha disposto la chiusura dei parchi cittadini a partire dalle ore 12 del 5 gennaio e per tutta la giornata del 6. Disposta anche la chiusura del civico cimitero di via Luciano per l'intera giornata dell'Epifania. A Palermo attese nuvole.