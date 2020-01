Tra le novità di inizio 2020, ne arriva una che riguarda anche i monopattini elettrici: si possono usare in tutte le città italiane, proprio come le biciclette. A dare il via libera ai due ruote è stata la pubblicazione, l'1 gennaio, in Gazzetta Ufficiale della norma che li equipara alle bici.

L'iter per l'introduzione dei monopattini elettrici

A rendere legale l'uso dei monopattini elettrici, come ricorda Repubblica, è la legge di Bilancio (legge 160 del 27 dicembre 2019) che cita al suo interno il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 giugno 2019. Le sperimentazioni su questi mezzi di trasporto erano già partite, a livello locale in alcuni Comuni, come a Milano, dallo scorso anno, con il cosiddetto “Dm Micromobilità”.

Le regole da seguire per mettersi alla guida

Per usare i monopattini elettrici, che puntano alla svolta green, ci sono diverse regole da osservare. La circolazione è consentita solo in apposite zone, come sulle piste ciclabili e nelle zone 30. La potenza massima consentita è di 500w e i monopoattini possono raggiungere una velocità limite di 20 km/h. Devono inoltre essere dotati di regolatore di velocità e di luci.