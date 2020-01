Botti di Capodanno, un morto a Ascoli Piceno, 48 feriti nel Napoletano

Ad Ascoli Piceno un 26enne è morto per aver tentato di spegnere un principio di incendio innescato da alcuni fuochi d’artificio a Colle San Marco. Secondo una prima ricostruzione, allo scoccare della mezzanotte, il giovane sarebbe caduto per evitare il propagarsi delle fiamme precipitando per almeno una cinquantina di metri.

Immediato l’allarme delle persone che erano con lui. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco e i sanitari del 118 che ne hanno però dichiarato il decesso intorno all’1.50.

Il bilancio dei feriti nel Napoletano

Sono 48 i feriti della 'guerra' dei botti nel Napoletano, 22 in città e 26 in provincia. Un 65enne ha subito una lieve lacerazione alla mano sinistra nella propria abitazione di Giugliano; un 67enne ha avuto una escoriazione al viso in casa di Bacoli; 7 giorni di prognosi anche per un giovane di 24 anni per una escoriazione causata da un petardo esploso prima del lancio; per un 43enne di Giugliano analoga prognosi. Nel quartiere di Fuorigrotta, due persone sono state colpite alla schiena da un razzo. Un'altra persona è stata ferita ad una gamba per lo scoppio ravvicinato di un petardo.

Gli interventi dei vigili del fuoco

Sono stati 686 in tutta Italia gli interventi dei vigili del fuoco riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, il 4% in piu' rispetto allo scorso anno, quando furono 658. Il numero maggiore quest'anno in Emilia Romagna, 107. Seguono Lombardia (92), Lazio (80), Campania e Puglia (61), Toscana (60), Sicilia (42), Piemonte (36), Veneto e Trentino Alto Adige (36), Marche (33), Liguria (29), Friuli Venezia Giulia (20), Umbria (7), Abruzzo e Basilicata (3), Calabria (2). Nessun intervento in Molise.

Quattro feriti a Bari per crollo controsoffitto albergo

Una parte del controsoffitto di una sala dell'hotel Excelsior di Bari ha ceduto mentre era in corso il veglione di Capodanno, causando quattro feriti. Il crollo è avvenuto intorno all’1 di notte. "È venuta giù la parte di tetto in corrispondenza delle casse acustiche, forse il cedimento potrebbe essere stato prodotto dalle vibrazioni sonore", le parole di un testimone.

Venezia, uomo fermato a Piazza San Marco

Un uomo (probabilmente un turista) è stato fermato e identificato dalle forze dell'ordine a Venezia per aver fatto partire alcuni grossi botti in mezzo al pubblico di Piazza San Marco. A San Marco c'erano circa 29mila persone e i fuochi, partiti dal centro della piazza - dove vige il divieto assoluto di portare materiale pirotecnico -, hanno creato disorientamento e apprensione tra la gente.