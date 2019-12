Dalla scuola - personale Ata e docenti - all’aeronautica militare, dalla polizia all’Inps fino all’Agenzia delle Entrate: sono diversi i concorsi pubblici in arrivo o in scadenza nel 2020 che porteranno nuove assunzioni all’interno della pubblica amministrazione. Una serie di bandi a cui si aggiungono le disposizioni contenute nel decreto Milleproroghe, approvato “salvo intese” dal Consiglio dei ministri del 21 dicembre e che, tra le altre cose, sblocca l’ingresso di nuove forze in diversi comparti della P.a. e prevede la stabilizzazione dei precari. Ecco quali sono i principali bandi dell’anno che sta per iniziare.

Scuola, insegnanti e ausiliari cercansi

Come riporta Il Sole 24 Ore, i concorsi relativi al settore scuola riguarderanno sia il personale Ata - bidelli e addetti alle pulizie - sia gli insegnanti. Per quanto riguarda i primi, il ministero dell’Istruzione ha già pubblicato un bando per reclutare 11.263 dipendenti a tempo indeterminato. Si può presentare domanda di partecipazione entro l’8 gennaio 2020, a patto che si abbiano almeno 10 anni (anche non continuativi, ma devono essere inclusi il 2018 e il 2019) di esperienza nel campo dei servizi ausiliari e di pulizia presso istituzioni scolastiche ed educative statali. Non sono ancora usciti, invece, ma sono attesi entro febbraio 2020, i due bandi per l’assunzione di 48mila insegnanti di scuole medie e superiori. Metà sarà selezionata tra i neolaureati e metà con un concorso straordinario destinato ai precari con 3 anni di servizio tra il 2008/09 e il 2019/20.

Aeronautica ed esercito

Nel comparto delle forze armate, è aperto fino al 5 gennaio 2020 il concorso indetto dal ministero della Difesa per il reclutamento di 40 ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale delle armi dell’aeronautica, del Corpo del genio aeronautico e del Corpo di commissariato aeronautico. La selezione di queste figure avverrà attraverso la valutazione di titoli, esami scritti e orali, accertamenti psico-fisici e attitudinali. Tra i requisiti, c’è quello di non aver superato i 45 anni di età. Numeri più consistenti sono invece quelli del bando di reclutamento di 7mila new entry nell’esercito, in parte ancora aperto. Il concorso è strutturato infatti in quattro blocchi da 1.750 posti ciascuno: il primo è scaduto lo scorso 18 dicembre 2019, ma sono ancora aperti il secondo (domande tra il 24 febbraio e il 24 marzo 2020, arruolamento a settembre 2020), il terzo (domande tra il 19 maggio e il 17 giugno 2020, arruolamento a dicembre 2020) e il quarto (domande tra il 2 settembre e il 1° ottobre 2020, arruolamento marzo 2021).

Centoventi nuovi commissari in polizia

È a pochi giorni dalla scadenza - il termine è il prossimo 2 gennaio 2020 - anche il concorso per commissari della polizia di Stato. In palio ci sono 120 posti, di cui 12 riservati al personale della polizia appartenente al ruolo degli ispettori e altrettanti posti al restante personale. In questo caso, al bando possono accedere solo gli under 30.

Attesa per i bandi Inps e Agenzia delle Entrate

Come spiega ancora Il Sole 24 Ore, c’è attesa ma ancora nessuna data certa per i bandi che dovrebbero portare a nuove assunzioni all’interno dell’Istituto nazionale di previdenza sociale e nell’Agenzia delle Entrate. Il concorso Inps dovrebbe portare all’inserimento di 1.869 nuovi dipendenti, per un totale di 5.500 nuovi contratti entro la fine del 2020. Per quanto riguarda invece l’Agenzia delle Entrate, si parla di almeno cinque bandi per selezionare nel corso dell’anno 2.300 figure non dirigenziali e 300 dirigenti.