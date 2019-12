Milano resta al primo posto della classifica annuale stilata dal Sole 24 Ore sulla qualità della vita (FOTOGALLERY). Il capoluogo lombardo conferma così il primato conquistato per la prima volta nel 2018, dopo averlo sfiorato per quattro volte, fermandosi al secondo posto nel 2003 e 2004 e poi nel 2015 e nel 2016. Sul podio anche Bolzano (che conferma il secondo posto) e Trento, che sale rispetto alla quinta posizione del 2018. In coda sprofonda Caltanissetta, che perde sette posti e scivola in coda alla classifica. Risale Vibo Valentia, che lascia l’ultimo posto a spese di Crotone, Foggia ed Enna.

I fattori che spingono Milano

A dare la spinta a Milano sono fattori diversi, come segnala il Sole nella sua indagine: “l’andamento controcorrente dal punto di vista demografico, con un aumento dei residenti che continua costantemente dal 2012, ma anche lo stile di vita sempre più verde e sempre più smart (la città è prima nell’ICityRank, l’indice di ForumPa che valuta le città intelligenti). E, ancora: l’offerta culturale particolarmente nutrita, i piani di sviluppo della periferia e la locomotiva imprenditoriale che in città genera lavoro e ricchezza, tanto da attirare nuovi abitanti. Unico neo: la sicurezza, complice l’alto numero di reati denunciati”.

Il balzo di Monza e il gap con il Sud

Spicca nella classifica il salto di Monza e della provincia della Brianza: la città sale di ben 17 posizioni e si ferma quest’anno al sesto posto. Non accenna a diminuire invece il gap tra Nord e Sud, una costante nelle fotografie scattate dall’indagine del quotidiano di Confindustria. In fondo alla classifica, tutte città del Mezzogiorno: da Palermo fino ad arrivare a Foggia, passando per Enna e Crotone (oltre alla già citata Caltanissetta, fanalino di coda).