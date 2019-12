Meteo, le previsioni di martedì 3 dicembre

Martedì 3 dicembre prosegue la fase di stabilità al Nord, dove non sono previste piogge nonostante la presenza di nuvole sul versante Est. Al Centro, invece, previsti deboli fenomeni al mattino tra Appennino e basso Lazio, mentre sarà asciutto altrove. Al Sud piogge sul Gargano e nelle aree ioniche di Puglia, Basilicata e Calabria. (LE PREVISIONI)

Il tempo al Nord

Bel tempo al Nord dopo le piogge del weekend e i residui rovesci che già da lunedì 2 dicembre hanno abbandonato le aree settentrionali della penisola. Sarà nuvoloso in Liguria, Piemonte e parte della Lombardia, ma il sole splenderà su Alpi, Prealpi e regioni di Nordest. A Milano nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, con ampie schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 4°C. A Torino nessuna pioggia ma cieli molto nuvolosi con una massima di 8°C e minima di 2°C.

Il tempo al Centro

A differenza delle regioni del Nord, alcune aree del centro Italia saranno colpite da una perturbazione che investirà in mattinata le zone ioniche di Abruzzo e Molise, mentre in serata si sposterà nel basso Lazio e sulla Sardegna orientale. A Roma nubi in progressivo aumento con possibili deboli piogge nel pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C. A Firenze soleggiato per l’intera giornata con una massima di 14°C.

Il tempo al Sud

Al Sud sono previsti rovesci in diverse zone, specialmente – in serata – sui versanti ionici di Puglia, Basilicata e Calabria. Possibili piogge anche nella zona sudest della Sicilia e in Campania. A Napoli cieli molto nuvolosi al mattino con possibili deboli rovesci, migliora invece nel pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 12°C. A Palermo giornata quasi primaverile con cielo sereno e una temperatura che andrà dai 17 ai 20°C.