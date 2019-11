Sardine in piazza sabato 30 novembre anche a Napoli. Studenti, insegnanti, professionisti e famiglie hanno riempito la centrale piazza Dante dalle 19 fino a tarda sera, uniti dall'hashtag #Napolinonsilega. Hanno partecipato in 10mila, secondo gli organizzatori.

In piazza anche a Firenze

Le sardine "napoletane" si sono ritrovate nella prima giornata di shopping natalizio per dire 'no' alla paura, al razzismo, mentre a Firenze era in corso un'altra manifestazione molto partecipata (VIDEO) in occasione dell'arrivo di Salvini in città per una cena elettorale.

A Napoli le parole di De Filippo e Pino Daniele

"L'ironia è il più grande mezzo per rispondere a questi messaggi d'odio ", hanno detto alcuni giovani manifestanti dal palco a Napoli, dove è stata fatta vedere una parte di una commedia di Eduardo De Filippo dove il drammaturgo recita: "Figlio mio, c'è pernacchio e pernacchio. Il pernacchio può essere di due specie: di testa e di petto. Nel caso nostro, li dobbiamo fondere: deve essere di testa e di petto, cioé di cervello e passione. Insomma, 'o pernacchio che facciamo a questo signore deve significare: tu si' 'a schifezza 'ra schifezza 'ra schiefezza 'ra schifezza 'e l'uommn. Mi spiego?". In piazza all'unisono tutti hanno fatto il pernacchio, ripreso in video condivisi sui social.