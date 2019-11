Un improvviso blackout della rete Vodafone si è verificato in buona parte della Liguria poco dopo le 14. A causare il "down" sarebbe stato il crollo del viadotto della Madonna del Monte, sull'A6 Torino-Savona. (VIDEO - FOTO) La stessa Vodafone ha successivamente comunicato che "a causa delle eccezionali condizioni del tempo - si legge in una nota dell’azienda -, si è verificato un temporaneo disservizio sulla rete in alcune zone della Liguria. I tecnici sono al lavoro per risolvere nel più breve tempo possibile".

Il crollo del viadotto

In seguito al maltempo che sta colpendo la Liguria e diverse altre regioni del Nord, un tratto di viadotto lungo la Torino-Savona è crollato oggi, 24 novembre. Nello specifico, sono caduti circa trenta di metri di autostrada, dopo l'innesto con la A10, a poca distanza da Savona verso Altare. Il crollo è dovuto a una frana, causata dalle forti piogge. (SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL MALTEMPO IN DIRETTA)