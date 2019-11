La settimana inizia con il maltempo che continua a colpire quasi tutta l'Italia. Sarà allerta rossa in alcune zone dell'Emilia Romagna e della Toscana. Lunedì di pioggia e temporali soprattutto tra Levante ligure e Nordest, in Sardegna, nelle regioni tirreniche e lungo l'Appennino. Qualche rovescio anche tra Campania e Molise. (IL METEO)

Le previsioni al Nord

La giornata inizia con condizioni climatiche discrete al Nord, ma con tendenza a nuovo peggioramento, in particolare tra il Levante ligure e l'area a Nordest. Neve dai 900-1000m sulle catene montuose. Scendono le temperature con massime tra gli 8°C e 13°C. Allerta rossa della protezione civile in Emilia Romagna nella zona del Ferrarese per rischio idrogeologico e idraulico. Allerta meteo per pioggia anche a Milano con cielo molto nuvoloso e rovesci a partire dal pomeriggio. Nuvole e qualche precipitazione nel corso della giornata a Torino dove si registrerà una temperatura minima di 5°C.

Le previsioni al Centro

Rovesci e temporali al Centro sulla Sardegna e in estensione sulle regioni tirreniche e sull'Appennino a partire dal pomeriggio. Le temperature sono in leggero aumento con massime tra i 16°C e i 18°C. La Regione Toscana ha innalzato, per la giornata di lunedì 18 novembre, il livello di allerta da arancione a rosso per rischio idraulico in tutta l'area dell'Arno e nel Grossetano (FOTO). Lunedì molto nuvoloso a Roma con qualche pioggia nel corso della giornata. Nubi in progressivo aumento con piogge dal pomeriggio a Firenze.

Le previsioni al Sud

Nel Meridione qualche fenomeno potrebbe interessare i territori tra la Campania e il Molise, meglio altrove con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Leggermente in rialzo le temperature con massime tra i 15°C e i 20°C. Napoli si sveglierà sotto la pioggia, ma il tempo migliorerà nel pomeriggio con nuvolosità in assorbimento. Cielo sereno o poco nuvoloso a Palermo.