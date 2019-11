Sabato mattina Napoli si è svegliata completamente allagata. L’ondata di maltempo che in settimana ha interessato tutta l’Italia (GLI AGGIORNAMENTI) si è abbattuta anche sul capoluogo campano. Interessate molte zone della città, dal centro fino alla collina. Al Vomero le macchine procedono a fatica per via dell’acqua alta. In difficoltà anche il rione Sanità per via di una vera e propria bomba d’acqua: le immagini sui social mostrano un fiume di acqua che attraversa le strade. Per il momento non risultano feriti.

Il video delle strade allagate

Una consigliera comunale della Municipalità 3 di Napoli, Giuliana De Lorenzo, ha denunciato la situazione del rione Sanità con un video pubblicato sul suo profilo Facebook: “Assurdo, negozi e case sono allagati! Ci vuole un piano strategico nazionale per l'emergenza climatica. Non continuiamo a prenderci in giro: i comuni del sud sono abbandonati e lo dimostra la disparità che sta avvenendo tra Venezia e Matera”.

Previsto un weekend di pioggia e temporali

In Campania le previsioni prevedono un weekend di pioggia, così come in gran parte dell’Italia. La Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo per piogge, temporali e vento forte valido fino alle 20 di sabato sera. Previsto mare mosso e in alcuni tratti di costa potrebbero verificarsi delle mareggiate.