Si avvicina la data per le iscrizioni scolastiche dell’anno 2020-2021. La finestra aperta dal Miur per la presentazione delle domande è dal 7 al 31 gennaio e, per aiutare le famiglie nella scelta, arriva un’applicazione del portale ‘Scuola in Chiaro’. Attenzione a un appuntamento anticipato: i genitori, già a partire dalle 9 del 27 dicembre 2019, potranno accedere alla fase di registrazione che precede l'invio della domanda tramite il portale www.iscrizioni.istruzione.it . Ecco tutto quello che c’è da sapere su come iscriversi a ciascuna delle scuole.

L’applicazione del portale ‘Scuola in Chiaro’

L’obiettivo dell’applicazione del portale ‘Scuola in Chiaro’ è quello di fornire tutte le informazioni utili sugli istituti per una decisione più consapevole. Si potrà così consultare in anticipo l’organizzazione oraria della scuola prescelta, i risultati ottenuti negli anni passati dagli studenti e le principali possibilità di sbocco (di studio o lavoro) istituto per istituto. Il software associa anche un Qr Code a ogni singola struttura per visualizzare immediatamente le informazioni sulla scuola e per poterla confrontare con altri istituti del territorio.

Quando iscriversi

Il Miur ha inviato una circolare rivolta alle famiglie con tutte le indicazioni. Per iscriversi alle classi prime della scuola primaria e della secondaria di I e II grado le famiglie potranno consegnare i moduli compilati dalle 8 del 7 gennaio alle 20 del 31 gennaio 2020. Una procedura totalmente online tramite il portale Iscrizioni. Dalle 9 del 27 dicembre 2019, sarà invece possibile registrarsi per avviare la sessione che si concluderà con l'invio della domanda tramite il portale www.iscrizioni.istruzione.it .

Dove iscriversi

Chi è già provvisto di un'identità digitale Spid (Sistema pubblico di identità digitale) potrà entrare nella sezione web direttamente con le proprie credenziali. Gli istituti scolastici resteranno in ogni caso a disposizione per aiutare le famiglie in difficoltà con la procedura di iscrizione. Questo stesso procedimento online riguarderà anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali (nelle Regioni che hanno aderito al progetto). Mentre per le scuole dell'infanzia la procedura rimane cartacea. Infine l'adesione degli istituti paritari al sistema delle iscrizioni online resta sempre facoltativa.

Scuole dell’infanzia

Nell’iscrizione alle scuole dell'infanzia, da presentare direttamente negli istituti, avranno precedenza i bambini che compiranno il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2020. In caso di posti liberi, possono essere accettate le iscrizioni degli alunni che compiranno tre anni nei quattro mesi successivi (entro il 30 aprile 2021). Non sarà invece possibile in ogni caso iscrivere bambini più piccoli. I genitori possono scegliere tra tempo normale (40 ore settimanali), ridotto (25 ore) o esteso fino a 50 ore.

Scuola primaria

Saranno online le domande di iscrizione alla scuola primaria. I genitori potranno iscrivere alla prima classe i bambini che compiranno sei anni di età entro il 31 dicembre 2020. In caso di posti disponibili, sono poi accettate le iscrizioni anche degli alunni che compiranno i sei anni nei quattro mesi successivi, quindi entro il 30 aprile 2021. Non è consentita invece l'iscrizione al primo anno della primaria a tutti i bambini più piccoli. I genitori, al momento della compilazione delle domande di iscrizione, potranno indicare le proprie preferenze rispetto alle opzioni possibili dell'orario settimanale che può essere di 24, 27, fino a 30 ore oppure 40 ore (tempo pieno). Nella domanda, oltre alla scuola che costituisce la prima scelta, potranno essere indicati altri due istituti. Se non vi fosse disponibilità nella prima scuola scelta, il sistema di Iscrizioni online comunicherà in automatico di aver inoltrato la domanda verso le scuole indicate come seconda o terza opzione.

Scuola secondaria di I grado

Anche per l’iscrizione alla scuola secondaria di I grado (scuole medie), durante l'iscrizione on line sarà possibile indicare l'orario settimanale preferito. Si potrà scegliere tra tempo ordinario di 30 ore oppure tempo prolungato da 36 fino a 40 ore, dove le strutture lo consentiranno. Pure in questo caso sarà possibile indicare fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento, oltre alla prima scelta. Per l'iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori dovranno barrare l'apposita casella del modulo di domanda di iscrizione. Per i musicali è prevista poi una prova orientativo-attitudinale che verrà fatta d’anticipo, per consentire ai genitori, nel caso di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova richiesta di iscrizione anche a un'altra scuola.

Scuola secondaria di II grado

Ci si iscrive on line anche alla prima classe di una scuola secondaria di II grado (scuole superiori), in questo caso si dovrà indicare l'indirizzo di studio specificando anche l'eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola. Anche qui, oltre alla prima scelta, sarà possibile indicare fino a un massimo di altri due istituti. L'iscrizione alle prime classi dei licei musicali e coreutici prevede una prova specifica di verifica di competenze e attitudini, che sarà attuata in tempo utile per consentire ai genitori, nel caso di mancato superamento o di carenza di posti, di presentare una nuova istanza di iscrizione presso un'altra scuola.

Casi speciali

La circolare del Miur contiene anche tutte le informazioni dettagliate sulle iscrizioni di alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e con cittadinanza non italiana. In quest’ultimo caso, in particolare, si ricorda che anche per chi fosse sprovvisto di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione.