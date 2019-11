Meteo, le previsioni di mercoledì 13 novembre

Un minimo depressionario si è formato in mare aperto tra Sicilia e Sardegna formando un vero e proprio ciclone mediterraneo. Piogge torrenziali stanno interessando il Sud Italia con raffiche di scirocco molto violente. Il vento ha superato i 100 km orari con punte di 120 nel Salento. Nubifragi e allagamenti si sono registrati in Puglia e Basilicata con Matera in ginocchio per colate di fango. In Sicilia – in meno di 24 ore – gli accumuli pluviometrici hanno superato i 200 mm nella zona etnea. Nella giornata di martedì la situazione è destinata a migliorare ma la tregua avrà le ore contate. Da giovedì è attesa una nuova raffica di perturbazioni, questa volta accompagnate da aria più fredda. La neve è prevista a quote medie, tanta pioggia ovunque con temperature in ribasso.

Le previsioni al Nord

Tempo poco nuvoloso al Nord Ovest, in mattinata piovoso sulle Venezie e in Emilia Romagna in miglioramento nel corso del giorno. Quota neve tra 600 e 900 metri. Temperature stabili con massime comprese tra 12 e 16 gradi.

Le previsioni al Centro

Ancora tempo instabile al mattino con piogge sparse e nevicate sopra i 1500 metri. Il tempo migliorerà ovunque dal pomeriggio. Massime stabili e comprese tra 13 e 17 gradi.

Le previsioni al Sud

Mattinata di maltempo al Sud ma anche qui la situazione sarà in miglioramento nel corso del giorno. Schiarite in Sicilia. Massime in calo ma ancora piuttosto elevate e comprese tra 17 e 20 gradi.