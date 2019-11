Tifosi del Celtic accoltellati da ultrà laziali fuori da un pub a Roma

Due tifosi del Celtic, uno scozzese e un tedesco, sono stati accoltellati all’esterno del “The Flann O’Brien”, un pub di via Nazionale, a pochi passi dalla sede del Ministero dell'Interno. Tensione alle stelle a poche ore dalla partita di Europa League tra la Lazio e la squadra scozzese in programma per questa sera allo stadio Olimpico di Roma. Tensione alta soprattutto in considerazione di quanto accaduto con gli striscioni antifascisti da una parte e i cori razzisti dall'altra durante il match di andata.

L'aggressione in un pub del centro di Roma

L’aggressione è avvenuta intorno alle 23.30. Secondo quanto emerso da fonti investigative in entrambi i casi gli aggressori avrebbero colpito a caso, unicamente per l'accento inglese delle vittime, prima di dileguarsi. Sul posto sono accorse le forze dell'ordine e due ambulanze mentre il pub, che era pieno di tifosi del Celtic già arrivati a Roma per assistere alla partita di Europa League di questa sera (9mila i biglietti venduti ai supporters scozzesi), è stato chiuso dopo l'incidente.

Le parole di un testimone oculare

Uno dei giovani accoltellati "era seduto fuori insieme alla sua ragazza ed è stato colpito dietro alla gamba" ha riferito un testimone oculare. Gli ultras "sono spuntati dal nulla. Lui non stava facendo niente di male. Loro urlavano Lazio e avevano il volto coperto con maschere o sciarpe".